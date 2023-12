Tramite una nota stampa il segretario del Pd di Basilicata Lettieri si dice favorevole alle primarie per scegliere candidato presidente di centro sinistra per le prossime elezioni regionali. Di seguito la nota integrale del segretario regionale PD, Giovanni Lettieri.



Si e riunito presso la sede regionale del Partito Democratico di Basilicata, il tavolo del Centro Sinistra.



Presenti il Movimento 5 Stelle, Centro Democratico e Italia Viva.



Nell’esprime rammarico per le assenze, rimaniamo disponibili all’immediato aggiornamento del tavolo per condividere l’individuazione del metodo da adottare per la scelta della leadership, a partire dall’utilizzo delle primarie di coalizione, difficile da condividere per il Movimento 5 Stelle, come emerso dalla discussione odierna.



È necessario ristabilire un clima unitario, di collaborazione e partecipazione al fine di comporre la coalizione di centro sinistra migliore per battere le destre che oggi governano la Regione Basilicata.