Azione si è riunita per il congresso al fine di fare il punto sul posizionamento del partito di Calenda in vista delle prossime elezioni regionali. Durante il congresso, l'uscente e sicuramente rieletto segretario Donato Pessolano ha espresso la volontà di cos... -->continua

16/12/2023 - Centro Democratico su candidatura di Maratea a Capitale italiana della cultura

“La candidatura di Maratea a Capitale italiana della cultura per il 2026 rappresenta per tutta la Basilicata un deciso impulso per il turismo e le attività produttive”. Così in una nota il segretario provinciale di Potenza del Centro Democratico di Basilicat...-->continua