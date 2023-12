“La candidatura di Maratea a Capitale italiana della cultura per il 2026 rappresenta per tutta la Basilicata un deciso impulso per il turismo e le attività produttive”. Così in una nota il segretario provinciale di Potenza del Centro Democratico di Basilicata, Grazia Antonio Romano. “Il merito di Maratea è quello di garantire efficienza, servizi e grande appeal a tutta la comunità della Basilicata. I tanti eventi svoltisi nella Perla del Tirreno costituiscono solo il primo ma importante punto di svolta per migliorare e mettere a sistema nuove sinergie capaci di garantire sviluppo sostenibile, vocazione ambientale, cultura e turismo di massa e d’elites al tempo stesso, incentivando altresì le produzioni televisive. Credo-rimarca ancora Grazia Antonio Romano-che tale candidatura costituisca solo il pretesto per mettere a sistema tutta l’economia della Regione che dopo lo straordinario successo di Matera ha una nuova e entusiasmante occasione per rilanciarsi in chiave nazionale. Rivolgo il mio augurio a nome del partito agli operatori turistici e culturali e all’Amministrazione Comunale di Maratea guidata da Daniele Stoppelli per questa mission, entusiasmante e ricca di suggestioni”.