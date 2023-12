Negli ultimi giorni il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato la lista di comuni considerati adatti per la costruzione del Deposito nazionale per le scorie nucleari. Nella lista la Basilicata è presente con ben dieci comuni tra cui Matera, Irsina, Genzano di lucania. Ancora una volta il Governo Nazionale decide di promuovere politiche cieche allo sviluppo dei territori e delle aree interne come la nostra.

Antonio Masini della RdSM Basilicata dichiara: "La lista da poco pubblicata dal governo è un'ulteriore minaccia alla nostra regione che come sempre è relegata agli ultimi posti dell’attenzione da parte dei Governi nazionali e dell’opinione pubblica. Inoltre il Ministero non ha comunicato i criteri di valutazione, ma analizzando le aree interessate, la Basilicata è la regione con più aree idonee selezionate. Non è accettabile che si prenda in considerazione la Basilicata, ignorando la sua precarietà demografica, scegliendo solo perché economicamente debole e poco significativa.”

Come studenti e studentesse non riteniamo accettabile che ancora una volta il Governo Meloni, di fronte ad una condizione ambientale fortemente precaria continui a servirsi del nostro territorio, sfruttando la nostra debolezza demografica e lasciandolo privo di una possibilità di sviluppo reale.

Non possiamo accettare che la nostra regione diventi la discarica d’italia, siamo contro un’opera che mette a rischio non solo la vita dei cittadini, ma un’intera economia locale, basata sul turismo e agricoltura che già attraversa una forte crisi.

Prospero Tantone della RdSM Matera afferma: "il Governo Nazionale ancora una volta sceglie di tornare al passato, quando invece bisogna trovare nuove modalità di approvvigionamento energetico che non danneggiano le nostre comunità. Dopo anni che ci battiamo contro le condizioni pietose che la Regione accetta per avere degli impianti di trivellazione, non ci fermeremo di fronte a questo ennesimo sopruso!”

Teresa D’Onofrio della RdSM Basilicata conclude: “Pretendiamo che tutte le figure istituzionali lucane si oppongano a un disegno così drammaticamente austero per il nostro territorio. A venti anni dalle tre giornate di Scanzano Jonico, dove la cittadinanza unita è riuscita a respingere lo stesso tentativo da parte dell’allora governo Berlusconi, lanciamo un appello alla mobilitazione.

Come studentesse e studenti lucani non resteremo a guardare davanti a una minaccia alla salute del territorio e della popolazione della Basilicata. Non siamo la discarica d'Italia!”.