“Sono felice di apprendere che Maratea è nella short list delle 10 finaliste a Capitale Italiana della Cultura per il 2026. Le candidature, come abbiamo già sperimentato in maniera straordinaria per il 2019, sono una occasione per mettere in campo virtuose collaborazioni territoriali ed istituzionali, di cui la Basilicata ha fortemente bisogno. Sono poi occasioni di rilancio del patrimonio culturale e sociale e di riscoperta di nuove connessioni. Ai promotori va dunque il mio plauso per aver lavorato in questa direzione. Sono da sempre un convinto sostenitore della unicità di Maratea come valore aggiunto per l’area Sud e per l’intera Basilicata e, nel corso della mia presidenza, mettemmo in campo importanti iniziative di valorizzazione e sostegno che meritano di essere riprese. Oggi, alla soddisfazione per il risultato raggiunto, si unisce il mio invito al governo regionale ad intervenire in maniera decisa sulle criticità che hanno interessato Maratea nell’ultimo periodo, penso alla viabilità e al porto in particolare. È tanto più necessario quanto più forte è l’esigenza di crescita e di sviluppo di Maratea e dell’area vasta che in essa crede.” Lo dichiara Marcello Pittella, consigliere regionale di Azione.