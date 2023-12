Il sindaci Pittella e Rubino, rispettivamente i primi cittadini di Lauria e Moliterno, hanno inviato in data odierna una formale nota all’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza chiedendo lumi sullo stato di procedura e un sollecito al fine di poter chiudere il bando di concorso per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati, di quelli disponibili o che si dovessero rendere disponibili, in maniera tale da concludere l’iter procedurale e di assegnare gli stessi ai soggetti idonei.

“Tenuto conto che famiglie bisognose, -scrivono nella nota i Sindaci Rubino e Pittella- in possesso dei prescritti requisiti per essere assegnatari degli alloggi, ad oggi vivono condizioni di profondo disagio, chiediamo di conoscere le motivazioni che impediscono di completare la procedura di approvazione delle graduatorie, esortando ad agire con celerità per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.”