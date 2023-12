La quarta Commissione consiliare, presieduta dal vicepresidente Gianni Perrino (M5s), ha eletto con 10 voti a favore e tre schede bianche il Presidente dell’organismo nella persona del consigliere Gino Giorgetti del Gruppo misto. Giorgetti subentra alla consigliera Dina Sileo, eletta a fine ottobre scorso Assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata.



Giorgetti, a margine dei lavori, nel dirsi onorato di questo incarico ha ringraziato per la fiducia accordatagli. “Ricoprirò questo incarico con alto senso di responsabilità, con l’obiettivo di portare, con equilibrio, un contributo fattivo per il buon funzionamento di un organismo tanto importante, quale appunto la quarta Commissione consiliare, Commissione che si occupa di temi delicati per la nostra regione”.



Oltre al vicepresidente Perrino (M5s), ai lavori erano presenti i consiglieri: Fuina (Lega), Leone (FdI), Baldassarre (Idea), Cifarelli (PD) Giorgetti (Gm) e Bellettieri (FI).