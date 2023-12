Si è tenuta presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza la riunione periodica relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro così come dettato dal Decreto Legislativo 81/2008. Attorno allo stesso tavolo il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Mimma Laino, i medici competenti in materia e gli esperti qualificati di radioprotezione.

Esaminato l’andamento infortunistico aziendale in cui rientrano anche le visite mediche pre-assuntive e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

La riunione periodica è un obbligo normativo previsto dall'articolo 35 del Decreto Legge 81 e si è sviluppata su alcuni punti fondamentali: innanzitutto il Documento di Valutazione dei Rischi con le nuove schede di mansioni, redatte per poter permettere ai medici competenti di redigere a loro volta i loro protocolli sanitari. Affrontato il punto sull’andamento degli Infortuni e delle malattie professionali: evidenziato il dato della consegna dei dispositivi di protezione individuale in cui è presente ancora uno strascico del periodo pandemico del covid-19 essendo il dato stesso riferito al periodo 2022 2023. Altri dati utili si riferiscono alla consegna dei dispositivi in merito alla vestizione dei veterinari del Dipartimento Sba sulla salvaguardia del benessere animale a seguito della peste suina. Tra i dati che spiccano, invece, quelli sugli infortuni che nel 2023 hanno visto solo ventisei casi che hanno interessato il Deu 118 ma che si riferiscono a traumi e contusioni. Mentre dieci infortuni simili hanno riguardato le altre strutture ricadenti nella sfera di competenza della Asp e solo nove sono state le aggressioni rilevate che hanno riguardato l’Spdc e il Ps. 166 sono state le visite pre-assuntive e 544 quelle periodiche dei lavoratori.

Presentato il nuovo programma formativo 2024 che come priorità vede la formazione obbligatoria per i tre nuovi Rls da poco eletti a cui verrà somministrato un corso di formazione di 32 ore che si sommerà alla formazione di 8 ore per gli Rls già impiegati. Formazione obbligatoria e specifica anche per tutti gli amministrativi arrivati in ASP nelle



ultime settimane. Per il futuro, si guarda alla ripresa di un cronoprogramma migliorativo per la sicurezza delle postazioni 118 e l’arrivo ad un sistema di organizzativo e gestionale in base ai dettami dell’articolo 30 del decreto legislativo 81. Per il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Mimma Laino “è un argomento futuristico che non si concluderà nel 2024 ma per il quale si iniziano a buttare le basi per avviare l'Asp all’implementazione di un sistema di gestione che tenga conto delle direttive della norma UNI EN ISO 45001”. Nel ringraziare il Direttore Generale per la riconferma dell’incarico, Laino ha sottolineato che nel 2024 il servizio prevenzione continuerà l'attività iniziata nell’agosto 2018 che, in contemporanea col periodo Covid si è dimostrata molto faticosa, e ripartirà da dove si era fermata con cronoprogrammi e piani di miglioramento e attività di incontri territoriali”.

Per il Direttore Generale Asp Maraldo, “la riunione periodica rappresenta per il datore di lavoro la principale tappa dell’anno per verificare il sistema della sicurezza in azienda. La situazione in Asp è stata molto ben gestita dalle figure preposte, quindi da Rspp e Medici competenti. Ciò ha determinato un clima di leale collaborazione con gli rls. L’obiettivo per il futuro- ha concluso Maraldo- è quello di migliorare l’esistente agendo sulla formazione e sulla definizione dell’acquisto dei dpi mancanti”.