In merito alle notizie diffusesi circa l’adozione di una proposta del Piano di Dimensionamento Scolastico, il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, precisa che l’Ente non ha mai prodotto alcuna documentazione in tal senso, avendo deciso di... -->continua

6/12/2023 - Svimez 2023, M. Pittella:''necessaria agenda per il Sud''

“È necessaria un’agenda di Governo per il nostro Sud che indichi interventi concreti per rimettere in moto la crescita, dimezzata rispetto al Nord del Paese, e per frenare lo spopolamento.” Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella, in ...-->continua