“Il piano di dimensionamento scolastico così come previsto dalle linee ministeriali, e confermato sostanzialmente dalla Giunta regionale, rischia di generare danni per la tenuta sociale dei nostri piccoli comuni”. E’ quanto dichiara il presidente regionale di Italia Viva Basilicata, Fausto De Maria che aggiunge: “Non condividiamo la scelta della Regione di applicare ‘sic et simpliciter’ la norma nazionale senza tenere conto delle peculiarità della nostra terra. Proprio in Basilicata, che per antonomasia si può definire la regione dei piccoli comuni, ci aspettavamo dalla Regione un atteggiamento più critico nei confronti delle scelte nazionali che con il decreto interministeriale 127 del 30 giugno 2023 che mette in crisi l’intera tenuta scolastica di gran parte del nostro territorio. A tal proposito ricordiamo l’impegno dei nostri consiglieri regionali a favore della ‘battaglia’ portata avanti dal Comitato spontaneo di Sasso di Castalda proprio a difesa della scuola comunale. Ricordiamo inoltre che di fatto, così come emerso durante l’ultimo Consiglio provinciale di Potenza, si rischia il taglio di oltre 25 istituti scolastici”. “I numeri se applicati - prosegue De Maria - senza considerare le peculiarità di una regione, grande nella superficie ma piccola nella popolazione con tantissimi comuni spesso quasi isolati e con collegamenti stradali complicati, non offrono una risposta adeguata alle esigenze dei cittadini. Oltretutto appare quantomeno strano che proprio in Basilicata a differenza di altre regioni, si accetti questo dimensionamento senza battere ciglio”. Pertanto auspichiamo che ci sia da parte del Governo regionale una presa di coscienza dei danni che potrebbero essere causati dall’applicazione delle linee del Dimensionamento scolastico. Così come già ribadito sul tema dell’Autonomia differenziata, ci aspettiamo dalla Giunta regionale una linea a difesa degli interessi dei lucani e non una incondizionata accettazione degli input nazionali solo per spirito di appartenenza politica”, conclude il presidente di Iv Basilicata, De Maria.