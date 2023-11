La Voce della Politica

30/11/2023 - Pisticci: un cruciale passo in avanti nella risoluzione della questioni degli Usi Civici

Il Comune di Pisticci annuncia con soddisfazione il raggiungimento di un fondamentale traguardo nella risoluzione della questione degli usi civici, cioè di quei terreni demaniali destinati ad agricoltura e/o pascolo che sono stati occupati e utlizzati da cittadini da oltre u...-->continua

30/11/2023 - Basilicata. Fanelli: servizi digitali avvicinano sanità a cittadini

Un nuovo portale che permetta al cittadino di avere a portata di mano tutte le informazioni sui servizi digitali in campo sanitario, ovunque si trovi e in qualsiasi momento della giornata. Tutto con un semplice clic, collegandosi al portale www.salute.basilica...-->continua

30/11/2023 - Basilicata. Energia e Rifiuti, la Regione aggiorna le strategie d’intervento

“L’approvazione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano energetico regionale e dell’aggiornamento della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti non è solo un adempimento amministrativo dovuto alla necessità di recepire le novità leg...-->continua

30/11/2023 - Azione, a Tricarico il primo appuntamento sulle Aree Interne della Basilicata

Prende il via da Tricarico (MT) la campagna di ascolto e co-progettazione del programma di governo per la Basilicata, con focus sulle Aree Interne, organizzata da Azione. L'incontro è fissato per domani 1 dicembre, alle ore 18, presso la Casa delle Associazion...-->continua

30/11/2023 - Basilicata. Maraldo e Fanelli visitano il carcere di Potenza

Così come preannunciato la scorsa settimana, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, il Direttore Sanitario Luigi D’Angola, il Direttore del Distretto potentino responsabile per la Asp della Medicina Penitenziaria Sergio Molinari e l’Asse...-->continua

30/11/2023 - Convegno a Villa D’Agri sulla violenza contro gli operatori sanitari

“Atti di violenza sugli operatori sanitari: riconoscere e prevenire i fenomeni di violenza e molestie. Analisi del fenomeno e strategie per non esserne bersaglio” è il titolo del convegno Ecm (Educazione Continua in Medicina) in programma il prossimo 2 dicembr...-->continua