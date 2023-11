Sono solo quattro i nefrologi e trentuno gli infermieri su tutto il territorio provinciale del Potentino di competenza. Esiste la necessità futura di incrementare da subito l’organico che si è ridotto per pensionamento o trasferimenti in altre aziende, per cui questa carenza del personale medico e infermieristico, unito alla mancanza di strutture idonee, aggrava seriamente la situazione con effetti diretti sulla qualità dell’assistenza fornita ai pazienti nefropatici, soprattutto nella insufficienza renale cronica quando la terapia conservativa ha esaurito la sua potenzialità, e la terapia non può essere indirizzata solo sulla dialisi.



La fondazione FareFuturo di Senise esprime quindi profonda preoccupazione e amarezza per il persistente silenzio delle istituzioni Regionali di Basilicata di fronte alle criticità denunciate dai pazienti che risentono anche la mancanza della creazione di una idonea rete nefrologica.



Nella triste realtà della dialisi, si evidenzia una forte inadeguatezza sanitaria nel nostro territorio rispetto alle numerose criticità che richiedono soluzioni immediate e concrete per le quali rivolgiamo un serio e sentito appello alle autorità sanitarie competenti, affinché si intervenga in tempo utile. Il malato inoltre ha anche il diritto di conoscere da subito tutte le opportunità terapeutiche, su cui può contare, i loro rischi e i benefici sulle aspettative di vita e sulla qualità di vita, perché il paziente informato è colui che si cura meglio.







Prof Giovanni Lonetti. Fondazione FareFutura.