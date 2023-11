Folta presenza di sindaci, assessori e consiglieri comunali per l'assemblea degli amministratori locali della Provincia di Potenza aderenti ad Italia Viva, che si è svolta nella serata di venerdì. Erano presenti, tra gli altri, il presidente regionale Fausto De Maria, il presidente provinciale Antonio Rubino e il consigliere regionale Mario Polese.

Primo punto del dibattito le prossime elezioni provinciali del 20 e 21 dicembre, con l’assemblea che ha riconfermato fiducia a Filippo Sinisgalli, sindaco di Missanello e già consigliere provinciale uscente. Da parte di sindaci e amministratori è stato evidenziato il buon lavoro di Sinisgalli in questi anni, sempre a disposizione dei comuni e attento alle problematiche dei territori e delle comunità.

Sinisgalli si è detto pronto, quindi, a rappresentare Italia Viva anche in una lista 'istituzionale' che rappresenterebbe l'attuale maggioranza del Consiglio provinciale. Numerosi poi gli interventi da parte dei presenti su vari temi, dalla situazione politica fino alle ormai prossime regionali, con pareri tutti concordi: "Italia Viva manterrà in maniera forte e decisa la sua linea in questo momento lontana da populismi e sovranismi e incentrata su posizioni chiare e di merito sui temi, sulle priorità della Basilicata e su un ruolo di responsabilità verso i propri elettori".

“Le nostre posizioni sono chiare sulle cose concrete che riguardano la regione - ha sottolineato il presidente provinciale Antonio Rubino - in coerenza con quanto fatto in questi anni anche in Consiglio regionale con il nostro ruolo di opposizione responsabile e costruttiva, sceglieremo lo schieramento dove troveranno cittadinanza le nostre idee. La nostra squadra è cresciuta moltissimo, con tanti amministratori e cittadini che hanno deciso di premiare il nostro modo di lavorare e di esserci. Sentiamo questa responsabilità e la faremo nostra in ogni tavolo a cui ci andremo a sedere, facendo valere le nostre idee e il nostro lavoro sui territori". "Essere di centro - ha concluso il sindaco di Moliterno - non significa non stare né da una parte né dall'altra, significa avere una precisa identità, che è oggi un polo attrattivo per i riformisti e i moderati lucani".

A confermare la linea il presidente regionale De Maria che ha commentato: "Italia Viva non è in attesa di scegliere, ma è autonoma e libera perché forte delle sue idee e delle sue posizioni chiare. Questo fa sì che oggi siamo lontani dalla confusione dei due schieramenti e la nostra lista rappresenterà questo tratto identitario e autonomo di Italia Viva Basilicata".