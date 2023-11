Rocco Fuina, Capogruppo Regionale della Lega, manifesta entusiasmo e fiducia riguardo all'incontro svoltosi ieri sera a Potenza, un evento di risonanza cruciale in preparazione della campagna elettorale per le Regionali del 2024 in Basilicata. La serata ha visto la partecipazione di tre figure di spicco del partito: il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, insieme ai Capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Durante l'incontro, sono stati affrontati diversi temi di stretta attualità, con particolare attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all'Autonomia differenziata. Il Ministro Calderoli ha ribadito che l'Autonomia differenziata costituirà una leva strategica e uno strumento fondamentale per trasformare la Basilicata in una realtà distintiva, contraddistinta da crescita e dimostrazione tangibile che è possibile sviluppare impresa, attività e occupazione anche nel Mezzogiorno.

"Ieri in una sala che ha registrato il tutto esaurito, abbiamo constatato che la Lega è viva e compatta in Basilicata e pronta a ripartire", dichiara Rocco Fuina. Ha sottolineato l'importanza della partecipazione dei cittadini lucani e dei rappresentanti istituzionali, tra cui assessori regionali, sindaci e amministratori di Enti, insieme al Commissario Regionale Pasquale Pepe. L'incontro ha rappresentato un momento chiave nella costruzione di un nuovo patto con i cittadini lucani, orientato verso obiettivi e orizzonti di sviluppo innovativi per la regione. Fuina conclude riaffermando il forte impegno della Lega nel promuovere la crescita e il benessere della Basilicata, e anticipa una collaborazione ancor più stretta con la cittadinanza per costruire un futuro prospero e dinamico della Regione.