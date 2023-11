La Regione Basilicata, insieme all’Autorità di Gestione (Hellenic Ministry of Economy and Finance) e al Segretariato Congiunto, ha organizzato una giornata informativa per illustrare il primo bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia 2021/2027 alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti del Partenariato, i potenziali beneficiari e gli stakeholder operanti nella Provincia di Matera.



L’info day si terrà martedì 14 novembre p.v. a Policoro, presso Heraclea Hotel Residence con inizio alle ore 10.00. Per partecipare, è possibile registrarsi attraverso il seguente link: https://www.greece-italy.eu/infoday-first-call-for-proposals-of-common-projects/



Il bando che ha un budget totale di circa 45 milioni di euro, si compone di due fasi. La fase “A” prevede la presentazione da parte dei potenziali beneficiari di una “Concept note” contenente una breve panoramica dell’idea progettuale, la composizione partenariale e le azioni proposte. I progetti selezionati passeranno alla fase “B”.



I potenziali beneficiari sono gli enti che rientrano nelle seguenti categorie:



enti pubblici nazionali, regionali e locali

organismi di diritto pubblico (come definiti nell’articolo 2(4) della Direttiva 2014/24/UE)

organismi di diritto privato, organizzazioni senza scopro di lucro fondate secondo il diritto privato

organizzazioni internazionali registrate ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati membri del Programma

gruppi europei di cooperazione territoriale (EGTC)

L’Autorità di Gestione ha pubblicato un preavviso con le informazioni salienti (potenziali beneficiari, massimali del contributo, termini di presentazione, composizione dei partenariati, ecc.) consultabile al seguente link: https://www.greece-italy.eu/first-call-for-proposal-of-common-project-interreg-vi-a-greece-italy-2021-2027-programme/.



Sul sito web del Programma Interreg Grecia-Italia (sezione "Calls - Submit your idea/Find a Partner") è presente lo “strumento di ricerca partner”, fruibile tramite registrazione al seguente link https://www.greece-italy.eu/register/