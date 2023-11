“Il circolo di Italia Viva Potenza fa quadrato intorno alla propria referente per le Politiche Sociali Marika Padula, ed esprime totale solidarietà per le offese sessiste ricevute via social da un noto esponente e dirigente di Noi Moderati”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla sezione Iv della città di Potenza in merito ai fatti accaduti nella serata di domenica, quando su facebook la Padula è stata oggetto di un pesante insulto sessista da parte di un noto esponente cittadino del partito di Maurizio Lupi.



“Chiediamo al segretario regionale di Noi Moderati, Francesco Cannizzaro, una presa di posizione netta su quanto tristemente accaduto e anzi” - si legge nella nota - “ci saremmo già aspettati, conoscendo lo stile che lo contraddistingue, una repentina ed inequivocabile presa di posizione del partito, oltre le scuse a titolo personale del solo Marsico. Non si può”, prosegue il Circolo Iv di Potenza, “tacere di fronte a simili misfatti, perché anche dalle aggressioni verbali passa la degenerazione culturale oltre che politica dei nostri tempi”.



Sul caso è intervenuta anche la stessa Marika Padula, referente per le Politiche Sociali Basilicata IV: “Trovo mortificante quanto accaduto, e ancor di più da cittadina di questa città, il silenzio della politica e delle istituzioni incaricate. La difesa sulla violenza ha forse colori politici? Assistiamo ogni giorno a proclami e convegni contro la violenza di ogni genere nei confronti delle donne, ma poi sfugge che quegli stessi proclami, andrebbero praticati con azione concrete e visibili. Oggi è toccato a me, e spero davvero che non possa mai più accadere a nessuna altra donna.”