Con l'avvicinarsi dei prossimi, cruciali, appuntamenti elettorali in Basilicata, è necessario che il Centrodestra ritrovi lo slancio programmatico necessario, non solo, a elaborare con chiarezza i risultati positivi e le criticità emerse, ma anche a individuare la migliore strategia amministrativa per il futuro della nostra terra. Proprio per questo, quale dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, ritengo che il partito che attualmente guida il centrodestra debba farsi carico dell'iniziativa. A tal fine quindi, chiedo che il mio partito, nella persona del commissario regionale, il consigliere regionale Piergiorgio Quarto, voglia convocare, quanto prima lo riterrà opportuno, il Coordinamento Regionale della Basilicata.

Fratelli d'Italia Basilicata è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, non solo nel suo numero di sostenitori e generosi militanti, ma anche nella qualità, maturità e varietà dei suoi rappresentanti istituzionali; ciò costituisce un inestimabile patrimonio politico che abbiamo costruito insieme in anni di dure battaglie sui territori e nelle sedi amministrative dei governi locali. Sono certo che, in questo particolare momento, il rilancio del dibattito democratico interno, specie se guidato dal partito che esprime l'attuale Presidente del Consiglio, farà tornare il Centrodestra nuovamente al centro del dibattito politico regionale.



Pio Belmonte

Componente Direzione Nazionale Fratelli d'Italia per la Basilicata