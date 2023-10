Si terrà a Potenza giovedì 2 novembre, alle 9, al Cinema Principe di Piemonte, l’incontro promosso dalla Fiom Cgil nazionale e dalla Fiom Cgil Basilicata “Sentieri della dignità: transizione ecologica, Costituzione, pace, legalità e antifascismo”. Dopo l’introduzione della segretaria generale della Fiom Cgil Basilicata Giorgia Calamita, sono previsti gli interventi di istituzioni, associazioni, Libera Basilicata, Anpi, studenti e Comitato per la pace di Potenza. I lavori saranno coordinati da Annarita Rosa, della Fiom Cgil regionale. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Fiom Cgil nazionale Michele De Palma.



Al centro del dibattito il tema della transizione ecologica in Italia e in Basilicata alla luce della situazione internazionale e dei due grandi conflitti in atto (Russia e Ucraina, Israele e Palestina) e le ripercussioni che queste hanno sulle politiche energetiche e industriali nazionali e internazionali e più in generale sulle condizioni di vita delle persone nel mondo, a partire dai civili vittime dei conflitti, rispetto ai quali la Fiom Cgil invoca la pace.



In questo quadro di instabilità economica e politica, è necessario che il governo italiano rimetta al centro l’industria per garantire economia, occupazione e salario. Il governo Meloni, invece, sta attuando una politica vessatoria nei confronti dei cittadini, approvando manovre contro i lavoratori, i pensionati, attaccando la sanità, l’istruzione e i diritti fondamentali. La transizione ecologica rappresenta dunque la via per garantire lavoro e qualità della vita. Per questo motivo la Fiom Cgil chiede con forza un confronto con il governo nazionale perché la transizione avvenga nel rispetto della dignità delle persone.