«Quello che avevamo preannunciato è successo: la Dottoressa Sabrina Pulvirenti è stata nominata commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone. Così, in un colpo solo, la sanità lucana resta monca nella guida strategica aziendale in due delle quattro az... -->continua

“Siamo convinti che servano azioni virtuose e mirate per aiutare gli italiani e i lavoratori come quella prevista dalla Cisl con la proposta di legge nazionale ‘La partecipazione al lavoro". Lo dichiarano il capogruppo di Italia Viva in Regione, Luca Braia e i... -->continua

"La qualità dei servizi pubblici è uno dei principali motori dello sviluppo. Non è solo una questione di quantità, ma anche di qualità e di trasparenza. Ovviamente noi veniamo da decenni disastrosi, da questo punto di vista. Noi come Regione Basilicat... -->continua

Il MoVimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte, come sempre, quando c’è da mettere in campo serietà e responsabilità ma pretende rispetto, non solo perchè è la prima forza politica in Basilicata ma soprattutto perchè senza una reciproca e comprovata stima,... -->continua