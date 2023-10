Il MoVimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte, come sempre, quando c’è da mettere in campo serietà e responsabilità ma pretende rispetto, non solo perchè è la prima forza politica in Basilicata ma soprattutto perchè senza una reciproca e comprovata stima, ogni progetto,... -->continua

13/10/2023 - Epatite C, Fanelli: al via in Basilicata lo screening per il virus Hcv

Parte in Basilicata lo screening gratuito per il virus Hcv prima causa dell’Epatite C. La campagna, chiamata “C devi pensare”, si rivolge ai cittadini residenti in Basilicata nella fascia di età tra i 34 e i 54 anni. Sottoporsi al test è facile. Non occorre p...-->continua