Sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla protezione civile al fine di accrescere la consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare per limitare i rischi e salvaguardare l’ambiente. È quanto si prefigge la Settimana nazionale della Protezione civile, istituita nel 2019 in prossimità della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali che si celebra ogni 13 ottobre.



“Sono diverse le iniziative organizzate dalla Protezione civile lucana dal 9 al 15 ottobre, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e le prefetture di Potenza e Matera, ideate per raggiungere tutti i cittadini, con un’attenzione particolare al mondo della scuola e alle categorie fragili” comunica il dirigente regionale della Protezione civile, Giovanni Di Bello.



“Le tante sfide che abbiamo davanti, a partire da quelle legate ai cambiamenti climatici e alle fragilità dei nostri territori, ci impongono di acquisire sempre maggiori conoscenze per poter avere con i nostri comportamenti un ruolo attivo nella prevenzione di alcuni fenomeni, ma anche in occasione di eventuali situazioni di emergenza” aggiunge Di Bello.



Sabato 14 ottobre il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, parteciperà a Viggiano, dalle ore 14.00, al raduno dell’organizzazione di volontariato “Gruppo Lucano”.



LE INIZIATIVE











LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2023 - GIORNATA FORMATIVA CON LE SCUOLE







POTENZA - AULA MAGNA IIS “L. DA VINCI – NITTI” - ORE 8:30



Avvio DEL PROGETTO "CULTURA È … PROTEZIONE CIVILE"











MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023 - OPEN DAY







POTENZA - PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA, CORSO GARIBALBI, 139 - ORE 10:00



"OPEN DAY CON VISITA ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE E AL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DELL'UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE.



LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA A.I.A.S. POTENZA”



ALL'INCONTRO PARTECIPA IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE FRANCESCO FANELLI











MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023 - GIORNATA FORMATIVA CON LE SCUOLE







LAURIA (PZ) - AULA MAGNA IIS “N. MIRAGLIA”, VIA CERSE DELLO SPEZIALE - ORE 8:30



"EDUCAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE: NUOVI APPROCCI"











GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2023 - OPEN DAY







POTENZA - PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA, CORSO GARIBALBI, 139 - ORE 11:00



OPEN DAY CON VISITA ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE E AL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DELL'UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE. "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA UNITRE BASILICATA"











VENERDI 13 OTTOBRE 2023 - GIORNATA MONDIALE PER LA RIDUZIONE DEI DISASTRI NATURALI ISTITUITA DALL'ONU







“IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO PROVINCIALE”







· POTENZA - SALA CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI POTENZA, PIAZZA M. PAGANO - ORE 9:30







· MATERA - AUDITORIUM PRESIDIO OSPEDALIERO DI MATERA (ASM), C.DA CATTEDRA AMBULANTE - ORE 9:00 – INCONTRO CON GLI STUDENTI PER ILLUSTRARE I CONTENUTI DEL “PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MATERA”







SABATO 14 E DOMENICA 15 OTTOBRE 2023







“IO NON RISCHIO” Buone pratiche di Protezione Civile







Sabato 14 e domenica 15 ottobre “IO NON RISCHIO” tornerà ad animare le piazze italiane. Anche per la tredicesima edizione, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile vedrà il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, istituzioni e comunità scientifica. Le piazze in Basilicata saranno nei Comuni di Potenza, Balvano, Lavello, Marsico Nuovo, Montemurro, Pignola, Sant’Angelo Le Fratte, Tito, Venosa, Viggiano, Viggianello, Matera, Irsina, Montalbano Jonico e Scanzano Jonico.