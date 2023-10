Sabato 30 settembre, le operazioni di tesseramento di Fratelli d'Italia sono terminate. "In Basilicata, i numeri - afferma il coordinatore regionale del partito, Piergiorgio Quarto - sono eloquenti, 5500 i lucani che hanno deciso di aderire al partito della premier Giorgia Meloni. Hanno abbracciato in toto il percorso che vede la sua espressione massima nel programma governativo della coalizione di centro-destra. 5500 tessere rappresentano un arricchimento per tutto il partito, ma soprattutto per il territorio lucano. FdI si radica sul territorio come partito che riscuote il maggior numero di consensi, in grado a pieno titolo e legittimamente di riproporre una candidatura valida e autorevole per continuare a governare con il centro-destra la Basilicata. Doveroso ringraziare - continua Quarto - tutti coloro che si sono impegnati ad ogni livello con diligenza e solerzia per rendere possibile il raggiungimento di questo traguardo dall’ alta valenza politica. Il riferimento concreto è in primo luogo a tutti i segretari cittadini, sapientemente guidati dai due coordinatori provinciali. I segretari cittadini, infatti, hanno costituito e costituiscono un punto di riferimento serio e credibile per le loro comunità. Tutta la classe dirigente del partito poi, deve avere piena consapevolezza che le imminenti sfide che ci attendono, vedi le prossime tornate elettorali, regionali, europee e comunali a Potenza, ci vedranno a pieno titolo come protagonisti vincenti. Solo tutti insieme, animati da coesione e coerenza nel nostro operare - conclude Quarto- continueremo a dare un impulso decisivo e significativo alla storia della nostra amata terra: la Basilicata. Andiamo avanti ancora più forti".