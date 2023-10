La viabilità per Trecchina è stata precaria per quattro mesi anche se necessitava di soli sette giorni lavorativi, San Sago riaprirà a breve, senza che la Vinca del Dipartimento Ambiente di Basilicata, Assessorato Gianni Rosa, sia stata mai messa in discussione (come deciso ad unanimità in Consiglio Regionale), le frazioni di Marina e Castrocucco abbandonate e se stesse, la Comunità di Maratea violentata da una Politica Regionale e Ministeriale totalmente inadeguata.

Le Elezioni Regionali sono alle porte e aldilà di qualsiasi alleanza che troveremo sulle schede elettorali, Maratea si ricorderà delle facce e dei cognomi che hanno duramente messo in crisi questo territorio.

Le passerelle organizzate verranno ricordate come le peggiori farse Politiche di sempre, nessun provvedimento economico e tecnico, sulla questione viabilità, infrastrutturale ed emergenziale degli ultimi tempi, ha veramente guardato alla salvaguardia economica e sociale di una Comunità importantissima per l’intera Basilicata.

Con il grido “ I Marateoti dopo il mese di agosto dimenticano tutto” avete compromesso le nostre attività, i nostri investimenti, le nostre vite i nostri sogni.

Non convince più neanche la manfrina di aver scaricato responsabilità sparando addosso al Commissario per l’emergenza, se ne ricordi l’Assessore Merra, non serviva un agnello sacrificale, la Comunità di Maratea è da sempre attenta alle prese in giro della politica extra locale.

Questi cinque anni lasceranno Maratea, il Lagonegrese e l’intera Area Sud di Basilicata in ginocchio se ne ricordi anche chi tra le fila della finta opposizione ha garantito la sopravvivenza della Giunta Bardi fino alla fine, ricordatevene tutti, perché noi tremila votanti Marateoti ce ne ricorderemo.



Manuel Chiappetta

Prospettiva Maratea

Europa Verde Basilicata