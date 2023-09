Per accelerare la transizione ecologica ed energetica, superare la crisi climatica e costruire un futuro di pace occorre aprire, moltiplicare e portare a compimento quei cantieri che fanno bene all’Italia, capaci di coniugare sostenibilità ambientale e innovazione. Per questo Legambiente ha voluto accendere i riflettori su quanto di positivo si sta già muovendo nel Paese, dando il via alla campagna “I cantieri della transizione ecologica”: un viaggio lungo la Penisola in cui raccontare, tappa dopo tappa, cantieri, progetti ed esperienze che vanno nella giusta direzione della transizione ecologica ed energetica e che potranno portare importanti benefici in termini ambientali, occupazionali ed economici. Progetti che meritano di essere replicati. Tante storie che hanno come protagonisti imprese, comunità, amministrazioni locali.

Anche in Basilicata ci sono esperienze virtuose di questo tipo. Due di esse le racconteremo nel corso di questa settimana.

Il 27 settembre alle ore 16:00 presso l’ex discarica di “La Martella” di Matera nella quale sono stati ultimati da poco i lavori di bonifica che hanno consentito la chiusura della procedura di infrazione europea.

Il 28 settembre alle ore 11:00 presso l'impianto di recupero e valorizzazione dei rifiuti nell'area PIP di Latronico, un dei pochi esempi virtuosi di economia circolare in Basilicata.

Nel corso dei due appuntamenti, alla visita dei due impianti seguirà un approfondimento delle tematiche legate alle due esperienze. Per raccontare come la transizione ecologica sia già in atto ed è già diffusa sui territori con progetti, innovazioni, imprese, comunità e amministrazioni che hanno avviato percorsi virtuosi. E per provare a capire cosa c'è ancora da fare nei luoghi in cui la transizione è stata avviata e laddove, invece, appare ancora lontana.