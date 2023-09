“Quattro anni e mezzo di governo delle destre hanno riportato la Basilicata agli ultimi posti in tutti gli indici sulla qualità della vita. Un disastro che, con l’autonomia differenziata alle porte e i continui tagli ai fondi del Pnrr al Sud, non può che peggiorare e che tutti hanno il dovere di arginare. Ora è il momento dell’unità. Bisogna mettere assieme tutte le forze progressiste e le migliori realtà del territorio per mandare a casa i complici dell’attuale Governo. A partire da chi governa oggi la Regione Basilicata e che ha spalancato le porte del Sud a Meloni, Salvini, Calderoli e a quanti vogliono che il Mezzogiorno venga affossato una volta per tutte”. Lo dichiara l’europarlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini.



“I numeri della gestione Bardi parlano chiaro. Siamo al cospetto di un fallimento che coinvolge ogni settore: dalla sanità, alle infrastrutture, ai trasporti. Mai come in questa fase storica - sottolinea Pedicini - si rende necessaria una squadra compatta, una formazione fatta di donne e uomini che siano in grado di colmare ogni distanza per il raggiungimento di un obiettivo comune, che è quello di restituire dignità, diritti e servizi essenziali ai cittadini lucani. Fermare il vento delle destre deve rappresentare una priorità e abbiamo l’opportunità per farlo. Come Movimento Equità Territoriale siamo pronti a dare il nostro contributo ad una coalizione che converga, fin da subito, su un programma condiviso e su un profilo che sappia interpretarlo al meglio. Quello che ci unisce deve essere nettamente più forte di ciò che ci divide - conclude il segretario del MET - se vogliamo invertire questa tendenza e rilanciare la Basilicata e l’intero Mezzogiorno d’Italia”.