Prende sempre più piede in Italia il welfare aziendale, che rappresenta un insieme di servizi, vantaggi e iniziative offerti da un'azienda ai propri dipendenti al di là del semplice stipendio o salario. Questi benefici mirano a migliorare la qualità della vita dei dipendenti, promuovere il benessere sul luogo di lavoro e fornire supporto in vari aspetti della loro vita personale e professionale. In Basilicata, questo tipo di servizio sta iniziando a diffondersi, e sono ancora poche le aziende che lo applicano.



"Mi fa piacere constatare che la mia proposta di creare un Piano Welfare all'interno dell'azienda per cui lavoro, di cui ho l'onore di essere Responsabile dell'Amministrazione del Personale, sia stata accolta positivamente dall'Amministratore Rocco Calandriello e dal Pm Egidio Ielpo. Sono sempre aperti a ascoltare le idee dei loro collaboratori per migliorare il processo produttivo di cui fanno parte", ha dichiarato Antonio Capano, Responsabile HR. "La mia principale soddisfazione sta nel poter offrire un aiuto ai lavoratori che si trovano oggi ad affrontare difficoltà nel coprire bisogni sempre crescenti, già pesantemente colpiti dalle notevoli difficoltà del meridione, e ancor di più in questo momento storico con percentuali di inflazione raramente raggiunte."



Le spese per l'istruzione dei figli, dal nido all'università, quelle per assistere un familiare in difficoltà, le spese per farmaci e parafarmaci, le spese per viaggi, hobby e attività sportive sono solo alcuni esempi. In aggiunta, ci sono le spese considerate "integrazione alla retribuzione" e quindi soggette a tassazione (i cosiddetti fringe benefit come buoni carburante, buoni spesa o rimborso delle utenze domestiche) che possono essere beneficiate fino alla soglia di € 3000 solo da chi ha figli a carico.



"L'attenzione di un'azienda al benessere dei suoi collaboratori crea un ambiente di lavoro sereno che inevitabilmente si riflette in un processo produttivo migliore ed efficiente," continua Capano. "Ecco perché mi auguro che anche nel nostro territorio il welfare aziendale trovi sempre più spazio. Per raggiungere questo obiettivo, però, è necessario un impegno condiviso. Da parte dei beneficiari, è importante resistere allo scetticismo che può emergere di fronte a un cambiamento. Da parte dei consulenti del lavoro, è essenziale consigliare ai propri clienti, quando possibile, queste nuove forme di remunerazione, invece di optare per soluzioni più comode e immediate che non giovano né ai lavoratori né alle aziende. E infine, da parte dei datori di lavoro, è fondamentale ascoltare con maggiore e reale interesse i loro responsabili HR. Essere predisposti all'ascolto dei propri collaboratori è una delle qualità imprescindibili di un bravo leader."