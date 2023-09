Nella giornata di ieri abbiamo avuto il grande onore di ospitare a Muro Lucano il Ministro della Cultura Sangiuliano, il quale è rimasto affascinato dalla straordinaria bellezza della nostra Città e dalla ricchezza presente nel museo, scrigno culturale che custodisce le radici dell’intera Basilicata Nord Occidentale.



Alla presenza dei Sindaci dell’ area interna del Marmo Platano, il Ministro ha sottolineato che è un obiettivo imprescindibile custodire il museo e accrescerne le capacità. Per l’occasione ha invitato a partecipare anche il Direttore Generale dei Musei d’Italia, Massimo Osanna, il quale ha confermato lo stanziamento da parte del Governo Centrale di importanti finanziamenti e la priorità assoluta delle assunzioni per la sede di Muro Lucano.



Un grande risultato raggiunto che oltre a salvaguardare il presidio culturale, mira ad esaltare la nostra identità, stravolgendone il suo futuro e quello dell’intero territorio.



Ringrazio il Ministro Sangiuliano per aver mantenuto fede alla promessa fatta e al Senatore Gianni Rosa per la grande attenzione che dimostra costantemente per Muro Lucano e l’intera Basilicata.



La vera rivoluzione è la politica del fare, quella concreta che si manifesta tra la gente e sui territori.