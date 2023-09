Le segreterie regionali Cgil, Cisl, Uil Basilicata hanno chiesto un incontro urgente all’Assessore

regionale all’Ambiente Latronico sulla situazione di crisi della Società APEA.

La Regione Basilicata titolare della funzione di controllo degli impianti tecnici su tutto il

territorio – scrivono i sindacati nella lettera di richiesta dell’incontro - ha affidato alla Provincia di

Potenza il compito del controllo degli impianti termici che a sua volta ha affidato all’APEA il

servizio di pubblico interesse denominato “Operazione Caldaia Sicura”. L’APEA non svolge più

l’attività di pubblico interesse del progetto dal 1 gennaio 2023, in quanto la Provincia non ha

provveduto ai rinnovi dei contratti, scaduti il 31.12.2022, afferenti al monitoraggio e controllo degli

impianti termici e alle attività di supporto tecnico agli uffici provinciali (Ufficio Ambiente istruttorie

AUA- ed Ufficio Pianificazione Territoriale – istruttorie sugli espropri), a causa dei rilievi riportati

nella relazione del MEF in seguito all’ispezione avvenuta nel 2022. Pertanto, le organizzazioni

sindacali sollecitano la Regione ad attivarsi affinché l’APEA possa essere messa nelle condizioni di

superare i limiti gestionali evidenziati dal MEF ed evitare la messa in liquidazione della Società ed

il licenziamento degli undici lavoratori.

Alla luce di questa situazione, Cgil, Cisl, Uil metteranno in campo ogni azione al fine di tutelare i

lavoratori qualora la situazione dovesse precipitare.