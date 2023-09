“La scuola apre le menti e permette ai vostri sogni di diventare realtà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, agli studenti lucani in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. “Giunga a tutti il mio augurio. Agli studenti, c... -->continua

Il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Lauria, ha convocato per giovedì 14 settembre alle ore 17.00, con seconda convocazione in mancanza di numero legale, il giorno 18.09.2023, il Consiglio Comunale per discutere il “Piano particolareggiato esecutivo c... -->continua