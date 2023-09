“La scuola è il posto migliore per esercitare pensieri positivi e imparare a confrontarsi, socializzare e crescere sotto ogni punto di vista”.

Inizia così il messaggio augurale che il Presidente dell’UPI di Basilicata, Piero Marrese, ha voluto riservare a tutti gli attori della scuola lucana, nella settimana che prevede il ritorno tra i banchi.

“Anche quest’anno – ha scritto Marrese - è giunto il fatidico momento del suono della campanella: ai nostri studenti, così come a tutto il personale docente e non docente che popola quella bellissima palestra di vita chiamata scuola, desidero fare il più grande in bocca al lupo per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Sono certo che davanti a noi abbiamo un grande anno, fatto di domande e risposte, di esperienze positive e nuove conoscenze, di bisogni, necessità che noi rappresentanti istituzionali cercheremo di soddisfare per quanto di nostra competenza.

Le sfide sono tante e non riguardano solo gli studenti. Anche chi amministra, infatti, ha davanti a sé compiti difficili ma non per questo si arrende e, anzi, farà di tutto per svolgerli nel miglior modo possibile.

A tutti i protagonisti della scuola lucana auguro il miglior anno scolastico possibile: sono convinto che, insieme, potremo perseguire con successo i nostri obiettivi!”