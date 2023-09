Fa tappa a Potenza mercoledì 13 settembre il quarto incontro territoriale, tra quelli promossi dalla Direzione Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, per presentare le priorità e le linee di intervento del Csr (Complemento di sviluppo rurale della Basilicata) 2023-2027. L’evento si terrà nell’aula magna del Campus universitario a partire dalle ore 17,00, con un focus dedicato alla Politica agricola comune (PAC), agli aiuti diretti del cosiddetto primo pilastro affidato ad Alessandro Monteleone del CREA. Dopo i saluti istituzionali si procederà quindi alla illustrazione del CSR 2023-2027, della strategia alla base del periodo di programmazione, degli interventi e drlle risorse. Concluderà i lavori l’assessore alle Politiche Agricole Alessandro Galella.



“Per la Basilicata sono previsti 37 interventi da attivare nei prossimi 5 anni – evidenzia l’assessore Alessandro Galella, tesi a conseguire obiettivi di carattere ambientale, sostenere gli investimenti per le imprese agricole e i nuovi insediamenti nel settore, l’innovazione e la ricerca, lo scambio di conoscenze e diffusione dell’informazione e lo sviluppo delle aree rurali e interne”.



La Commissione europea approvando il Programma strategico nazionale della Pac, nel quale si inserisce il Csr, ha messo in piedi un nuovo modello di governance coordinato dal ministero dell’Agricoltura, con un’attenzione fortemente concentrata sulle specificità regionali. La dotazione finanziaria è di circa 453 milioni di euro, di cui 228,7 di quota Feasr.



“Auspico - conclude l’assessore Galella – la massima partecipazione anche a Potenza. Si tratta di appuntamenti importanti che ci consentono di comunicare in modo diffuso, capillare e in maniera diretta ai portatori di interesse la strategia per lo sviluppo rurale della Basilicata dei prossimi cinque anni, oltre che ascoltare la voce degli operatori, i loro fabbisogni e le proposte”.