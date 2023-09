“La scuola resta il pilastro fondamentale su cui si costruisce il futuro culturale, economico, politico, istituzionale dell’Italia e del suo magnifico territorio. Gli auguri per un sereno e proficuo anno scolastico 2023-2024 che indirizzo a tutto il mondo della scuola lucana, studenti, docenti e personale non docente, pertanto, non sono di rito.



Sono fermamente convinto che con l’investimento sulla conoscenza, l’istruzione e la formazione giochiamo una partita fondamentale per il futuro della Basilicata per renderla sempre più attrattiva e protagonista nello scenario geopolitico ed economico nazionale e del Sud e del Mediterraneo in particolare.



E’ compito delle istituzioni, e su questo la Regione che mi onoro di presiedere orienta la sua azione di programmazione, creare le condizioni perché ciò accada. Rendere attrattiva la nostra regione per gli investimenti, per il turismo, per la cultura, per le infrastrutture, significa, infatti, poter chiedere alle nuove generazioni di studiare e di restare a lavorare e vivere nella nostra stupenda terra, invertendo, al più presto, il trend di spopolamento ed emigrazione giovanile”.



Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.