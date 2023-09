“Per la comunità di Maratea e i tanti turisti che frequentano la Perla del Tirreno i problemi legati alla viabilità e alle strutture non sembrano volgere al termine”. Così in una nota la componente del Centro Democratico di Basilicata composta dal Segretario Regionale Sonia Topazio, dal Segretario Provinciale di Potenza Grazia Antonio Romano, dal Coordinatore Vulture-Melfese Alto Basento, Francesco Cangi e dal Segretario Cittadino di Tricarico, Francesco Menonna che lanciano il grido d’allarme relativo alla chiusura del distributore di benzina prevista per il prossimo 17 settembre: “La decisione di chiudere il distributore a Maratea così per fare benzina bisogna uscire fuori dalla Basilicata, la regione più attiva e fornitrice del greggio per eccellenza in Italia. Tutto ciò ci sembra paradossale“. I problemi sono tanti e per questo aspetto credo sia necessaria una forte e incisiva azione comune per consentire ai marateoti di non perdere il distributore in questione. “Serve a nostro avviso la realizzazione di un tavolo tecnico capace di sovvertire la decisione presa da Eni che ci sembra quanto mai scorretta nei confronti della popolazione marateota e di quanti frequentano la località turistica lucana”.







Comunicato stampa Centro Democratico Basilicata