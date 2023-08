“Un gesto vigliacco e meschino, che condanno fermamente”.



Così il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha commentato il gesto intimidatorio ai danni di Marianna Iovanni, sindaca di Venosa.



Anche nella sua qualità di rappresentante dell’UPI in seno all’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, oltre che come Presidente di UPI Basilicata, della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, Marrese ha voluto prontamente manifestare alla prima cittadina del centro oraziano “totale e piena solidarietà.



Gesti di questo tipo non devono e non possono rimanere impuniti: sono certo che le forze dell’ordine faranno piena luce quanto prima sull’accaduto individuando i responsabili, così come è mia convinzione che Marianna saprà trovare nuova linfa per proseguire la sua azione amministrativa nell’interesse della sua comunità”.