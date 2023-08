Sulla proposta proveniente da alcune parti politiche relative alla necessità di mettere in campo tutti gli sforzi economici necessari per le stabilizzazioni ed alla specifica richiesta formulata direttamente alla Asp Basilicata di stabilizzare in tempi celeri i ‘precari della sanità’, interviene il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza Antonello Maraldo. Per il Direttore, “nonostante sia passato solo poco più di un mese dall’insediamento, con il periodo agostano in mezzo, va precisato che presso la Asp è in corso da tempo la revisione il piano occupazionale aziendale che prevederà nuove assunzioni e un incremento delle stabilizzazioni”. Di questo percorso futuro è stata già data notizia alle organizzazioni sindacali e all’assessorato competente, per cui la prossima settimana si traccerà un quadro riepilogativo per procedere in maniera ordinata e coerente con le esigenze occupazionali e in linea con i bilanci aziendali. Per quanto riguarda nello specifico la Asp, “in ordine alle stabilizzazioni sono già determinate al momento quelle di 19 infermieri e 5 oss a cui potranno seguire ulteriori figure ma sempre ad esito della rimodulazione del piano del fabbisogno 2023”. Su tale punto le organizzazioni sindacali hanno accolto favorevolmente l’intento dell’azienda, pur chiedendo garanzie per tutti gli stabilizzabili. La Asp- ha concluso il Direttore Maraldo- “dopo aver varato un corposo piano assunzioni da graduatoria procederà anche per la componente legata alle stabilizzazioni nel rispetto della normativa e del quadro economico di riferimento “.