FIALS di Basilicata esprime apprezzamento e soddisfazione per le recenti assunzioni di personale infermieristico a seguito dell'espletamento del concorso unico regionale. Nel riconoscere l'impegno delle aziende sanitarie regionali, Asp e AOR, e dell'assessore regionale al ramo, Fanelli, invita tutti i soggetti istituzionali a proseguire nel percorso virtuoso di potenziamento del sistema sanitario lucano. Infatti le nuove assunzioni non saranno sufficienti a risolvere le criticità esistenti se non si stabilizzerà il personale a tempo determinato i cui contratti sono prossimi a scadere. Pertanto, si auspica un celere incontro con la Regione al fine di utilizzare lo scorrimento della preesistente graduatoria presso tutte le Aziende dove vi sia disponibilità. Inoltre, si chiede la rimodulazione dei piani dei fabbisogni con adeguamento dei tetti di spesa, al fine di consentire l'ampliamento degli organici. La FIALS ritiene che ulteriori provvedimenti vadano presi per garantire efficienza al sistema sanitario regionale, adeguate condizioni di lavoro al personale e il doveroso riconoscimento a quanti, con spirito di sacrificio, si sono spesi durante la pandemia per garantire il diritto alla salute ai cittadini lucani. Siamo certi che il lavoro congiunto delle OO.SS. e delle istituzioni consentirà una stabile ristrutturazione della sanità regionale.

La Segretaria Regionale Fials di Basilicata

Luciana Bellitti