Il distruttivo incendio di qualche giorno fa a San Nicola di Melfi mi ha fatto di nuovo riflettere e preoccupare sullo stato di degrado in cui versa l’area industriale più importante della Basilicata. Si è dovuta rischiare la tragedia per fare emergere un dato incontrovertibile: il totale disinteresse della Regione e degli altri soggetti preposti verso una zona che contribuisce in maniera considerevole al pil della Basilicata

Colpisce il silenzio assordante della politica (i problemi da affrontare, purtroppo, non vanno mai in vacanza); colpisce la corsa al solito protagonismo di qualche ex amministratore locale pronto ad accaparrarsi cinque minuti di notorietà (dove era chi pontifica inseguendo la notorietà quando San Nicola di Melfi sprofondava nella sciatteria e nell’abbandono?). Colpisce, infine, l’imbarazzo, misto a delusione, del sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, che tra le righe, timidamente, ha fatto intendere di essere stato scaricato dalla Regione, dopo la promessa dei mesi scorsi degli interventi di miglioramento dell’intera area industriale della città federiciana.

I cumuli di rifiuti che invadono le strade dell’area industriale, le erbacce, l’arredo urbano fatiscente e semi distrutto sono l’immagine di un luogo abbandonato al proprio destino. Sono una immagine indegna per un luogo in cui lavoro, produzione ed economia si muovono all’unisono. Un’offesa per le migliaia di persone che lì lavorano.

Il lassismo e i proclami poco convincenti del presidente Bardi, che ormai si è ritagliato l’immagine dell’«ottimista per forza», hanno contribuito a far piombare San Nicola di Melfi nell’incuria. Per questo motivo invito il presidente della Giunta regionale e l’assessore regionale alle Attività produttive, Casino, a venire con me per vedere di persona in che condizioni si trova l’area industriale di San Nicola di Melfi. Vengano con me a rendersi conto sulla mancanza di interventi di tutti questi anni. Vengano a conoscere di persona gli imprenditori e gli operatori commerciali che hanno contribuito allo sviluppo dell’area industriale.

A tal riguardo, voglio ricordare che in occasione del grande incendio di domenica scorsa i responsabili della “Malteria Adriatica” (ex Agroalimentare Sud) di San Nicola di Melfi hanno fornito un supporto prezioso ai Vigili del Fuoco, nel frattempo intervenuti. La “Malteria Adriatica” ha consentito continui carichi di acqua per le autopompe e fornito assistenza costante al personale impegnato a spegnere le fiamme. Un bellissimo esempio di sensibilità, civismo e altruismo. Un fiore rigoglioso tra le erbacce e le sterpaglie che hanno invaso l’area industriale di Melfi.



Gianni Leggieri, Consigliere regionale