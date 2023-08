Il distruttivo incendio di qualche giorno fa a San Nicola di Melfi mi ha fatto di nuovo riflettere e preoccupare sullo stato di degrado in cui versa l’area industriale più importante della Basilicata. Si è dovuta rischiare la tragedia per fare emergere un dato... -->continua

22/08/2023 - Incendio Melfi, Latronico: Arpab intervenuta prontamente

“I tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente sono intervenuti con prontezza nell’area industriale di San Nicola di Melfi, per verificare se ci fossero rischi per i lavoratori e la popolazione per l’immissione nell’aria di sostanze tossiche a seguito dell’i...-->continua