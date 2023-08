“La lettera del MEF in merito alla norma regionale per sbloccare i crediti edilizi premia il lavoro del capogruppo di FDI, Tommaso Coviello (quale proponente della legge n. 20/2023), delle commissioni consiliari e del consiglio regionale. Per il MEF non vi sono osservazioni di carattere costituzionale, data la coerenza della norma regionale con il quadro legislativo nazionale di recente approvazione e quindi - a differenza di quanto pubblicato da una giornalista evidentemente male informata - la legge lucana sulla cessione dei crediti potrà dare una risposta in tempi immediati alle imprese e ai cittadini del nostro territorio. Accogliamo il consiglio del MEF di attivare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate e in tal senso ci metteremo subito al lavoro. Non c’è tempo da perdere, ma siamo dinanzi a una buona notizia per la nostra regione, che diventerà una best practice da replicare. Siamo ottimisti: la lettera del MEF supera i principali ostacoli che tutti noi avevamo immaginato. Adesso dobbiamo solo correre. Dispiace per la disinformazione di una testata autorevole come la Gazzetta del Mezzogiorno, ma sono sicuro che si tratti di un errore di un singolo cui verrà posto rimedio in tempi rapidi con una corretta e oggettiva informazione”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.







“La lettera del MEF premia un lavoro di ricerca, di tecnica di redazione della norma, di confronto con i colleghi in consiglio regionale e con le associazioni di categoria. La Basilicata sui crediti edilizi è sempre stata all’avanguardia, prima con l’iniziativa del Presidente Bardi e poi con questa legge regionale approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Adesso dobbiamo “fare presto”, per dare risposte alle imprese e ai lavoratori. In Basilicata solo con il Superbonus sono stati fatti lavori per oltre un miliardo di euro, secondo i recenti dati disponibili e quindi poter dare un seguito a questo flusso di economia è vitale per la crescita di tutta la regione, per confermare i posti di lavoro, crearne di nuovi e favorire la crescita dimensionale e strutturale delle aziende lucane. Dopo il confronto con l’Agenzia delle Entrate, gireremo tutto il territorio regionale per far conoscere le possibilità della norma e istituiremo un servizio apposito di assistenza per le imprese. Dispiace leggere informazioni inesatte su qualche testata, evidentemente imbeccata (male) da chi auspicava altri esiti, ma quello che conta è solo la realtà dei fatti. Sui crediti edilizi la Basilicata può vantare un lavoro importante, che tutti noi possiamo e dobbiamo rivendicare”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Tommaso Coviello.