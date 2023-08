Sono stati contrattualizzati da Acquedotto Lucano e consegnati lo scorso primo giugno lavori di adeguamento del depuratore cittadino a Scanzano Jonico”. Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, in occasione dell’evento promosso dall’Amministrazione comunale “Scanzano si tinge di blu”. “L’intervento, che contempla anche il depuratore di Tursi – ha spiegato Latronico - è stato finanziato nell’ambito della programmazione regionale P.o. Fesr Cipe 26/16, per un importo complessivo di progetto pari a 1.3 milioni di euro”. L’assessore regionale ha infine ribadito che “vi è la massima attenzione del governo regionale alla salvaguardia della preziosa risorsa idrica e alla messa in sicurezza degli scarichi nell’ecosistema marino della fascia ionica metapontina. Per tutta l'area, infatti, sono stati approvati ed appaltati lavori per 20 milioni di euro per potenziare e qualificare la rete di collettamento e di depurazione”.