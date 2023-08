“E’ stato pubblicato sul sito dell’ALSIA, l’avviso pubblico finalizzato a verificare e quantificare la disponibilità e l’interesse di operatori agricoli e agrituristici del territorio regionale, a partecipare ad attività di formazione nel settore delle Fattorie Didattiche (Delibera n. 107/2023). La conoscenza preliminare del fabbisogno formativo sarà utile per decidere le modalità e i tempi di svolgimento delle attività, per assicurare un razionale impiego delle risorse disponibili.



L’iniziativa prevede la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di aziende agricole e agrituristiche lucane interessate a frequentare un Corso di formazione abilitante della durata di 40 ore, ai fini dell’iscrizione nell’ “Elenco delle fattorie didattiche della regione Basilicata”, nell’ambito di quanto previsto dalle DGR 1052/2008 e 822/2009.



Il requisito richiesto per la partecipazione al corso di formazione è quello di essere titolari o legali rappresentanti di aziende agricole o agrituristiche ubicate sul territorio della Regione Basilicata, in possesso di Partita IVA, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Basilicata.



Per partecipare, il richiedente dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta certificata alsia@postecert.it, indicando in oggetto “Avviso Pubblico Fattorie Didattiche”.



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’ALSIA (www.alsia.it) alla sezione “Servizi”, (https://www.alsia.it/opencms/opencms/Servizi/index.html) e con rif. emanuele.scalcione@alsia.it, nicola.liuzzi@alsia.it



Tel. 0835.244365/411.



La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 24.00 del 18 settembre 2023”.



Così in una nota l’assessore regionale alle politiche agricole, forestali e alimentari, Alessandro Galella