Il progetto di un impianto eolico off-shore denominato "Parco Eolico Off-Shore Ionio", composto da 28 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 15 MW, per una potenza totale d'impianto di 420 MW, da realizzarsi nelle acque del Mar Ionio, tra la Regione Basilic... -->continua

“E' costante l'impegno della Regione Basilicata in tema di salvaguardia ambientale”. Lo ha ribadito l'assessore regionale all'Ambiente, Cosimo Latronico, a margine della Festa della bandiera blu a Marina di Pisticci. “Quanto agli acquedotti rurali presenti sul... -->continua

E’ tempo per il PD di procedere celermente al completamento dei suoi organismi dirigenti e impegnarsi con ogni energia nel rafforzamento della propria proposta politica e nella costruzione di un'alternativa di governo alla destra. Va riconosciuto l’impegn... -->continua

Insieme al collega Gianni Perrino abbiamo presentato una interrogazione consiliare sul progetto di un impianto eolico off-shore denominato "Parco Eolico Off-Shore Ionio", composto da 28 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 15 MW, per una potenza totale d'... -->continua