4/08/2023 - Ferrovie Merra su riattivazione linea storica Rocchetta-Venosa-Palazzo

L’Assessore alle infrastrutture Donatella Merra annuncia l’arrivo in Basilicata del treno storico che percorrerà i suggestivi paesaggi della nostra terra per un viaggio nel tempo attraverso passato e presente, con l’obiettivo di far rivivere, a passeggeri e turisti, un’esper...-->continua

4/08/2023 - FSC 2021/27, Latronico: 945 milioni per il nostro rapido sviluppo

“Grazie al lavoro del governo Meloni e del ministro Fitto sarà attuata una manovra che libera risorse importanti per la Basilicata e per le regioni del Mezzogiorno”.

È quanto dichiara l'assessore all'ambiente e all'energia Cosimo Latronico riguardo al ripa...-->continua

4/08/2023 - FSC 2021/27, Bardi: alla Basilicata 945 milioni di euro

Su proposta del Ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, il Cipess ha deliberato il riparto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021/27. Alla Regione Basilicata sono des...-->continua

4/08/2023 - San Sago: il sindaco di Tortora scrive ai governatori ed ai parlamentari

Egregi Presidenti e Onorevoli delle Regioni Calabria e Basilicata, il sottoscritto Antonio Iorio, Sindaco del Comune di Tortora (CS), per nome e per conto del Comitato per la Difesa del Fiume Noce, che si contraddistingue per la contestuale appartenenza ad ess...-->continua

4/08/2023 - Dati Istituto “Mario Negri”, Fanelli: consumo droghe in diminuzione a Potenza

La diminuzione a Potenza dell’uso di droghe, rispetto agli anni precedenti, è una ottima notizia per me, in qualità di assessore alla Salute e politiche alla persona della Regione Basilicata, ma anche, e soprattutto, per le famiglie del capoluogo di che vivono...-->continua

4/08/2023 - Riunione in Regione sul sistema della depurazione regionale

“La salvaguardia dell’ecosistema lucano passa anche attraverso l’ottimizzazione e la messa a sistema di tutti gli impianti di depurazione regionali”.

È quanto dichiara l'assessore all'ambiente e all'energia, Cosimo Latronico, che ha partecipato ieri ad una...-->continua