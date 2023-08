Si é tenuta oggi una riunione in modalità telematica tra il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, avente ad oggetto l'approvazione del piano del Parco nazionale del Pollino, uno strumento atteso da vari lustri.



"Il parco nazionale del Pollino é patrimonio Unesco ma soprattutto una grande opportunità di sviluppo sostenibile per la Calabria e la Basilicata. Insieme al collega Occhiuto stiamo lavorando per una definizione che possa chiudere una fase di stallo che si protrae da troppo tempo e che limita le grandi potenzialità del parco nazionale più grande d'Italia, un polmone verde dal valore inestimabile. Il dialogo costante con la Regione Calabria consentirà di portare a termine un lavoro che abbiamo avviato da oltre un anno e che sono sicuro potrà portare notevoli vantaggi alle nostre regioni". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



"Una riunione importante per mettere a segno un risultato storico. Nelle prossime settimane proseguirà il lavoro sul piano del parco, in un dialogo tra le direzioni competenti delle regioni Basilicata e Calabria", ha sostenuto l'Assessore regionale all'Ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha preso parte alla riunione.