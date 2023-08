“In attesa degli stati generali della natalità in Basilicata, che si terranno in autunno, è sicuramente motivo di gioia apprendere che nell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro sono nati dieci bambini in sole 48 ore”.

È quanto dichiarano il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il vicepresidente e assessore alla salute, Francesco Fanelli.



“I motivi per gioire sono tanti", aggiunge il Presidente Bardi. "In primis, apprendere che in poche ore tante famiglie, alle quali vanno più sentiti nostri auguri, hanno potuto vivere la grande gioia di una nuova vita. Subito dopo il nostro vivo compiacimento è rivolto ai sanitari del reparto di Ginecologia e Ostetricia del nosocomio della città jonica che, nella straordinarietà dell’evento, hanno saputo mettere in campo tutta la loro abnegazione per assistere le partorienti. Un grazie sentito va al responsabile, il dottor Giampiero Adornato, e per il suo tramite a tutto lo staff medico e infermieristico che si è prodigato per garantire l’assistenza necessaria. Ma soprattutto la bella notizia è che quest'anno i numeri sulle nascite in Basilicata sono migliori rispetto all'anno precedente. Vedremo se il trend sarà confermato a fine anno".



"Il fatto che l’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ venga scelto da numerose famiglie per far nascere i propri figli è la più bella attestazione di quanto lo stesso sia considerato centro a servizio di più regioni. Questo gradimento – conclude il vicepresidente Fanelli - è la risposta più bella che si possa dare. La sanità lucana può contare su medici, infermieri, sanitari e amministrativi di alto profilo professionale e ne siamo fieri”.