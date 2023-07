“La Basilicata protagonista al Giffoni Film Festival per presentare la legge regionale che istituisce la Giornata lucana dei giovani e della loro espressione artistica”. A renderlo noto la consigliera regionale delegata alla cultura Dina Sileo che precisa: “Sono stata onorata di aver rappresentato la nostra regione, assieme a una delegazione delle Consulte Provinciali e ai giurati dell’Hub Giffoni di Montescaglioso, in un evento di risonanza internazionale. Un palcoscenico d’eccezione per presentare la legge regionale, scritta con la collaborazione degli studenti lucani. Una legge che mira a sostenere e celebrare l'espressione artistica dei giovani lucani, prevedendo la creazione di spazi dedicati nei quali i nostri talenti potranno esprimersi liberamente”.



“Un‘esperienza dal basso - conclude Sileo - unica nel panorama nazionale e che spero possa stimolare anche altre regioni ad intraprendere un progetto tanto impegnativo quanto entusiasmante, che permette alle future generazioni di comprendere dall’interno il processo legislativo”.