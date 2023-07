25/07/2023 - Gemma. Zes unica per il Sud, benefici per la Basilicata

“Finalmente si apre una nuova fase per il futuro produttivo e occupazionale del Sud.



In pochi mesi il governo Meloni ha messo in campo una serie di provvedimenti strutturali molto significativi.



Ultima iniziativa, l'istituzione di un'unica Zona economica s...-->continua