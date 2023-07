In occasione della convocazione odierna in II Commissione Permanente sul DDL n. 145/23: “Assestamento di Bilancio e previsione finanziaria per il triennio 2023-2025”, l’assessore all’Ambiente Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha reso noti i dati riguardanti l’esito della misura “Bonus Gas” a favore dei cittadini lucani, da fonte APIBAS. In dettaglio, ad oggi sono state presentate 139.283 autocertificazioni, delle quali circa il 97% (134.620) hanno avuto esito positivo al controllo incrociato delle informazioni comunicate dai trader energetici. Inoltre sono state emesse fatture sulla misura “Bonus Gas” nell’anno termico in corso pari a circa 82,7 Mln per un totale pagato a sostegno delle utenze residenziali dotate di PDR pari a ben 78,2 Mln circa, un aiuto concreto ed immediato alle famiglie lucane, ad esito degli accordi con le compagnie petrolifere definite appena un anno fa. Latronico sottolinea inoltre che, per sanare alcune inesattezze legate alla prima fase di applicazione della normativa, si sta mettendo a punto una modifica al disciplinare “Bonus Gas” che, nel rispetto dei principi di risparmio imposti dalla legge di riferimento, consenta di calcolare il bonus gas sul quantitativo di materia prima effettivamente consumata nel periodo di riferimento della fatturazione; inoltre si stanno definendo una serie di processi di conguaglio da rendere operativi entro la fine dell’anno termico in corso.



Gli elementi della vera transizione alle energie rinnovabili, aggiunge Latronico, stanno concretizzandosi nella misura del Bando “Non Metanizzati”, che vede protagonisti SEL e l’Ufficio Energia della Direzione Generale Ambiente Territorio ed Energia. La misura ha raggiunto, in appena otto mesi, circa 23,6 Mln di risorse prenotate, per una totale di 3.844 istanze pervenute. Viene confermato l’impegno della Giunta Bardi, affinché, nel rispetto della sostenibilità della misura, si possa estendere la platea dei potenziali beneficiari.