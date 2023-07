19/07/2023 - L’Italia dice no al cibo sintetico e sì alla dieta mediterranea

La legge contro la produzione e la vendita del cibo sintetico, approvata oggi in Senato, è un atto di civiltà. Se è vero che siamo quello che mangiamo, cosa direbbe di noi il fatto di mangiare cibo costruito in provetta? Non siamo contro la ricerca che è fondamentale in ogni...-->continua