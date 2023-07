Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e d... -->continua

15/07/2023 - Costituzione comitato Valle del Noce, ''No all'autonomia differenziata''

Per contrastare in tutte le forme possibili e con tutta la forza possibile il Disegno Calderoli di Autonomia “Differenziante”,perché non si metta a repentaglio l’assetto democratico di uno Stato Unitario, al quale servirebbero profondissime iniezioni di uguagl...-->continua